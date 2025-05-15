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В Красноярске появится «Взлетка для пешеходов»

В Красноярске собирают творческие проекты пешеходной Взлетки.

Источник: Соцсети

В Красноярске появится «Взлетка для пешеходов». Сейчас в городе проходит открытый конкурс под таким названием, в ходе которого отберут лучшие проекты преображения микрорайона в границах: Аэровокзальная — Березина — Шахтёров — 9 Мая — Авиаторов — остров Татышев.

Участниками творческого состязания могут стать не только архитекторы, но и студенты профильных вузов, а также все неравнодушные жители города и даже населенных пунктов других регионов.

Заявки принимают на сайте проекта, там же можно уточнить подробности. Известно, что за полторы недели поступило более сорока работ.

В июне активные участники объединятся в десять команд и будут бороться за первое место. Помимо общественного признания победителей ждут призы. Лучшие идеи объединят в одну концепцию, которая станет реальностью в ближайшие годы.