В Красноярске появится «Взлетка для пешеходов». Сейчас в городе проходит открытый конкурс под таким названием, в ходе которого отберут лучшие проекты преображения микрорайона в границах: Аэровокзальная — Березина — Шахтёров — 9 Мая — Авиаторов — остров Татышев.
Участниками творческого состязания могут стать не только архитекторы, но и студенты профильных вузов, а также все неравнодушные жители города и даже населенных пунктов других регионов.
Заявки принимают на сайте проекта, там же можно уточнить подробности. Известно, что за полторы недели поступило более сорока работ.
В июне активные участники объединятся в десять команд и будут бороться за первое место. Помимо общественного признания победителей ждут призы. Лучшие идеи объединят в одну концепцию, которая станет реальностью в ближайшие годы.