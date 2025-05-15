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Бывшая вице-мэр Терешкова пригласила дизайнера Лебедева в Новосибирск

Блогер нелестно высказался о столице Сибири.

Источник: Комсомольская правда

Бывшая вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова отреагировала на слова дизайнера Артемия Лебедева о столице Сибири. Напомним, что блогер в подкасте с комиком Сергеем Орловым при упоминании города показал неприличный жест, да и в целом нелестно высказался в его сторону. В качестве ответного жеста Терешкова пригласила Лебедева посетить Новосибирск.

— Приезжайте в Новосибирск — столицу Сибири! В нашем прекрасном городе живут удивительные люди, с которыми всегда можно найти общий язык. Если, конечно, не обращаться к ним на языке непристойных жестов, — написала она на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Как отреагирует на приглашение Лебедев, покажет время.