Бывшая вице-мэр Терешкова пригласила дизайнера Лебедева в Новосибирск

— Приезжайте в Новосибирск — столицу Сибири! В нашем прекрасном городе живут удивительные люди, с которыми всегда можно найти общий язык. Если, конечно, не обращаться к ним на языке непристойных жестов, — написала она на своей странице в соцсети «ВКонтакте».