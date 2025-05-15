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В Иркутске изменят схему движения по улице Чапаева с 25 мая

Попасть на первомайскую можно будет с улицы Семена Дежнева.

Источник: Комсомольская правда

В Иркутске с 25 мая на участке от Первомайской до Шевцова вводится одностороннее движение в направлении улицы Шевцова. Это решение принято в связи с началом ремонтных работ в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе администрации города.

— Проезд с Шевцова на Первомайскую будет осуществляться по улице Семёна Дежнёва, — сказано в сообщении.

Изменения режима движения согласованы рабочей группой по безопасности дорожного движения при участии сотрудников Госавтоинспекции. Водителям рекомендуется учитывать новые правила при планировании маршрутов.