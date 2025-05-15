Суперфинал турнира ПФО по баскетболу 3×3 пройдет в Перми на этой неделе

16 и 17 мая в пермском СК «Энергия» (ул. Советская, 100) состоится Суперфинал турнира Приволжского федерального округа по баскетболу 3×3 среди команд юношей и девушек, обучающихся в общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях. Турнир среди школьников и учащихся организаций СПО пройдет раздельно.
Впервые в Перми одновременно соберутся сильнейшие школьные команды и команды профессиональных образовательных организаций ПФО — всего 56 коллективов. В Суперфинале сыграют команды юношей и девушек всех 14 регионов округа.
В Суперфинале среди школьников встретятся обучающиеся 9−10 классов общеобразовательных организаций, расположенных в сельских населенных пунктах и городах с численностью населения до 100 тысяч человек. Турнир среди школьных команд пройдет в таком формате впервые.
Баскетболисты будут состязаться в два этапа: сначала сыграют в группах, а потом сильнейшие команды регионов ПФО встретятся в матчах плей-офф.
В пятницу, 16 мая, состоятся матчи группового этапа турнира, а также Открытый кубок по баскетболу 3×3 среди учителей физкультуры и тренеров команд общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций.
В субботу, 17 мая, помимо финальных поединков, пройдет Матч друзей с участием олимпийских чемпионок Ирины Сумниковой и Светланы Антиповой, чемпиона Европы Алексея Саврасенко и главного тренера БК «ПАРМА» Евгения Пашутина. Участников и зрителей порадует выступление «летающих баскетболистов» из шоу-команды PLAYMAKERS, а затем начнется торжественная церемония награждения. Вручать награды начинающим баскетболистам будут именитые спортсмены и почетные гости Суперфинала.
Решающие матчи начнутся в 14.40. Матч друзей стартует в 15.30, а торжественная церемония награждения намечена на 17.10.
Прикамье в Суперфинале представят ученики СОШ № 14 г. Губахи (девушки) и СОШ ЗАТО Звездный (юноши), а также учащиеся Колледжа профессионального образования ПГНИУ (девушки) и Пермского нефтяного колледжа (юноши).
Вход на соревнования свободный.