Суперфинал турнира ПФО по баскетболу 3×3 пройдет в Перми на этой неделе

В субботу, 17 мая, помимо финальных поединков, пройдет Матч друзей с участием олимпийских чемпионок Ирины Сумниковой и Светланы Антиповой, чемпиона Европы Алексея Саврасенко и главного тренера БК «ПАРМА» Евгения Пашутина. Участников и зрителей порадует выступление «летающих баскетболистов» из шоу-команды PLAYMAKERS, а затем начнется торжественная церемония награждения. Вручать награды начинающим баскетболистам будут именитые спортсмены и почетные гости Суперфинала.