Жителя ЛНР, изготовившего бомбу по заданию СБУ, задержали за госизмену

«УФСБ России по Луганской Народной Республике пресечена противоправная деятельность гражданина РФ, действовавшего в интересах иностранного государства. Установлено, что житель Антрацитовского района по заданию сотрудника СБУ изготовил самодельное взрывное устройство и поместил его в оборудованный тайник для последующего использования в террористических акциях украинских спецслужб на территории ЛНР», — сообщили в ведомстве.