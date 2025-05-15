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Жителя ЛНР, изготовившего бомбу по заданию СБУ, задержали за госизмену

УФСБ: жителя ЛНР, изготовившего бомбу по заданию СБУ, задержали за госизмену.

Источник: © РИА Новости

ЛУГАНСК, 15 мая — РИА Новости. Житель ЛНР задержан за изготовление взрывного устройства по заданию СБУ, возбуждено дело о госизмене, сообщили РИА Новости в региональном УФСБ.

«УФСБ России по Луганской Народной Республике пресечена противоправная деятельность гражданина РФ, действовавшего в интересах иностранного государства. Установлено, что житель Антрацитовского района по заданию сотрудника СБУ изготовил самодельное взрывное устройство и поместил его в оборудованный тайник для последующего использования в террористических акциях украинских спецслужб на территории ЛНР», — сообщили в ведомстве.

Уточняется, что фигурант задержан, возбуждено уголовное дело по статьям о госизмене и незаконном обращении со взрывчатыми веществами или взрывными устройствами.