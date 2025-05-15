В Минске внесли изменения в работу пяти автобусов

Причиной назвали проведение реконструкции моста через реку Свислочь по улице Голодеда. Период, когда изменения будут действовать, — с 10 мая по день завершения работ, что ориентировочно произойдет 13 декабря. В связи с этим движение автобусов № 88с, 98с, 108, 148с, 164 на участке от остановки «10-я больница» организуется по улицам Уборевича, Ташкентской, Машиностроителей и далее по маршрутам в обоих направлениях с выполнением на изменяемом участке следующих остановок: ОП «Голодеда» по ул. Уборевича в направлении ул. Ташкентской, ОП «Автобусный парк № 6» по ул. Машиностроителей в направлении ул. Крупской.