Ричмонд
+17°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Водоснабжение в Зернограде приостановили из-за коммунального порыва

В Зернограде приостановили подачу воды.

Источник: Комсомольская правда

15 мая в Зернограде из-за коммунальной аварии была временно приостановлена подача воды. Об этом со ссылкой на «Зерноградское ПП ЖКХ» информируют районные власти.

— Произошел порыв на внутригородских сетях на пересечении улиц Макаренко и Манычской. На месте работает аварийная бригада, — говорится в сообщении.

Сложности с водоснабжением сохранятся до устранения поломки на коммуникациях. Напомним, похожая ситуация с временным отключением из-за плановых работ вчера наблюдалась в Аксае.

Подпишись на нас в Telegram.