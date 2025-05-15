Водоснабжение в Зернограде приостановили из-за коммунального порыва

15 мая в Зернограде из-за коммунальной аварии была временно приостановлена подача воды. Об этом со ссылкой на «Зерноградское ПП ЖКХ» информируют районные власти.
— Произошел порыв на внутригородских сетях на пересечении улиц Макаренко и Манычской. На месте работает аварийная бригада, — говорится в сообщении.
Сложности с водоснабжением сохранятся до устранения поломки на коммуникациях. Напомним, похожая ситуация с временным отключением из-за плановых работ вчера наблюдалась в Аксае.
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