Преображение или забвение: судьба сквера «Чайка» во Владивостоке зависит от жителей

Сквер «Чайка» на улице Калинина, 20, во Владивостоке имеет шанс на радикальное преображение. В рамках национального студенческого конкурса «Благоустрой!» (18+) разработана концепция, которая предполагает создание на территории уютных зон отдыха и установку арт-объектов. Эти изменения могут стать реальностью, если местные жители поддержат проект на голосовании, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации города.
Онлайн-голосование (16+), стартовавшее в прошлом месяце во Владивостоке, дает жителям возможность выбрать городские пространства, которые будут благоустроены по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в 2026 году. Всего на выбор представлено 10 объектов. Среди претендентов — сквер «Чайка», ежедневно принимающий сотни горожан, спешащих к остановкам, магазинам и другим важным объектам.
Этот сквер уже давно стал транзитной зоной, и его преобразование в полноценное место отдыха может стать важным шагом в развитии городской среды, считает автор концепции «Гнездо чайки» Анастасия Маслова. Проект благоустройства предполагает создание комфортного, защищённого от шума пространства с теневыми навесами и зелеными насаждениями, где жители смогут отдыхать и проводить время с комфортом.
По словам автора проекта, в обновлённом сквере планируется создать тихие зоны, высадить деревья и установить декоративные элементы. Предусмотрена и современная система освещения и видеонаблюдения — это позволит гостям чувствовать себя безопасно в любое время суток.
«Концепция включает в себя не только обычные скамейки, но и оригинальные арт-объекты в виде камней или выброшенных на берег брёвен, на которых жители смогут отдохнуть, общаться с друзьями или играть в настольные игры», — отметила Анастасия Маслова.
При этом историческая часть сквера — стела работникам рыбного флота — сохранит своё место в обновлённом пространстве, но получит новое художественное оформление. Это символическое сооружение будет продолжать напоминать о важной роли рыбной промышленности в истории региона и гармонично впишется в современную схему обустройства.
В мэрии уточняют, что проект будущего пространства, способного стать новым местом притяжения для горожан, может быть как полностью реализован, так и использован в качестве основы для благоустройства — при условии, что объект одержит победу в рейтинговом голосовании. Будут ли эти изменения реализованы, напрямую зависит от мнения местных жителей. Именно они смогут определить будущие места отдыха и вдохнуть новую жизнь в тот или иной уголок города, сделав его более комфортным и современным.
Напоминаем, что местные жители могут до 12 июня проголосовать за понравившиеся общественные пространства на платформе. Возможность повлиять на судьбу того или иного объекта есть у каждого, кто достиг 14 лет. Три территории, которые наберут наибольшее количество голосов, будут благоустроены в первую очередь. По завершении голосования проекты-победители пройдут стадию обсуждения с местными жителями.