Преображение или забвение: судьба сквера «Чайка» во Владивостоке зависит от жителей

В мэрии уточняют, что проект будущего пространства, способного стать новым местом притяжения для горожан, может быть как полностью реализован, так и использован в качестве основы для благоустройства — при условии, что объект одержит победу в рейтинговом голосовании. Будут ли эти изменения реализованы, напрямую зависит от мнения местных жителей. Именно они смогут определить будущие места отдыха и вдохнуть новую жизнь в тот или иной уголок города, сделав его более комфортным и современным.