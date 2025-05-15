В Омском ГАУ прошел I межрегиональный форум по развитию агротехнологических классов

Одной из ключевых задач федерального проекта является создание «бесшовной модели» подготовки кадров — от школы до предприятий АПК. Агротехнологические классы становятся важным звеном этой системы. Школьники, обучающиеся в таких классах, смогут углубленно изучать физику, химию, биологию и математику, знакомиться с современными технологиями в АПК и посещать агропредприятия. Это позволит им успешно поступать в аграрные вузы и колледжи. Интересно, что Омский ГАУ начал работу по организации агротехнологических классов еще в 2015 году. На сегодняшний день открыто 66 таких классов в Омской и Новосибирской областях.