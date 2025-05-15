В Омском ГАУ прошел I межрегиональный форум по развитию агротехнологических классов

В Омском государственном аграрном университете состоялся первый межрегиональный форум «Развитие сети агротехнологических классов в Сибирском и Уральском федеральных округах». Мероприятие собрало представителей Министерства сельского хозяйства РФ, региональных министерств, аграрных вузов, школ с агронаправлением, а также руководителей агропромышленных предприятий. Цель форума — обмен опытом и поиск новых форм сотрудничества между образовательными учреждениями, бизнесом и АПК.
«Форум — это важное и значимое мероприятие для обсуждения актуальных вопросов и поиска путей их решения. Особое внимание необходимо уделять школам как базовому звену в подготовке кадров. Это правильная модель работы для аграрных вузов», — отметила ректор Омского ГАУ, доктор экономических наук Оксана Шумакова.
Фото: пресс-служба Омского ГАУ.
Одной из ключевых задач федерального проекта является создание «бесшовной модели» подготовки кадров — от школы до предприятий АПК. Агротехнологические классы становятся важным звеном этой системы. Школьники, обучающиеся в таких классах, смогут углубленно изучать физику, химию, биологию и математику, знакомиться с современными технологиями в АПК и посещать агропредприятия. Это позволит им успешно поступать в аграрные вузы и колледжи. Интересно, что Омский ГАУ начал работу по организации агротехнологических классов еще в 2015 году. На сегодняшний день открыто 66 таких классов в Омской и Новосибирской областях.
«Кадры решают все. Современные вызовы перед сельским хозяйством требуют новых подходов. Благодаря таким форумам мы можем обсудить проблемы, поделиться опытом и найти решения», — поддержал идею проведения таких встреч замминистра сельского хозяйства Омской области Даниил Белошицкий.
Форум стал площадкой для обсуждения ключевых вопросов подготовки кадров для агропромышленного комплекса, что является важной частью национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». В рамках проекта к 2030 году планируется создание более 18 000 агротехнологических классов по всей России. С 1 сентября 2025 года в российских школах будет введен агротехнологический профиль обучения, направленный на подготовку будущих специалистов для сельского хозяйства.
На дискуссионной площадке выступили представители аграрных вузов, директора школ и руководители предприятий. Они обсудили вопросы создания агроклассов, внедрения инновационных методик и преемственности между школой и вузом. Участники форума поделились своими идеями и опытом, что способствует укреплению сотрудничества между образовательными учреждениями и агропромышленным комплексом.