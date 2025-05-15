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На трассе Иркутск-Оса-Усть-Уда ограничат движение с 19 по 22 мая

На участке в районе залива Глазунова будут монтировать искусственное освещение.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

С 19 по 22 мая на участке с 6,5 по 8 км (в районе залива Глазунова) будет частично ограничено движение транспорта. Ограничения связаны с работами по монтажу искусственного освещения, которые будут проводиться ежедневно с девяти утра до девяти вечера. Об этом КП-Иркутск сообщили в дирекции автодорог региона.

— Приносим извинения за доставленные неудобства и просим водителей транспортных средств соблюдать требования дорожных знаков в период производства работ, — сказано в сообщении.

В период проведения работ одна полоса проезжей части будет перекрыта, что приведет к сужению дороги. Все рабочие зоны будут обозначены соответствующими дорожными знаками и ограждениями.