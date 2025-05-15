На трассе Иркутск-Оса-Усть-Уда ограничат движение с 19 по 22 мая

С 19 по 22 мая на участке с 6,5 по 8 км (в районе залива Глазунова) будет частично ограничено движение транспорта. Ограничения связаны с работами по монтажу искусственного освещения, которые будут проводиться ежедневно с девяти утра до девяти вечера. Об этом КП-Иркутск сообщили в дирекции автодорог региона.