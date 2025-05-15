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Хабаровский край победил во всероссийском конкурсе «Больше чем путешествие»

Регион завоевал золото сразу в двух номинациях.

Источник: АНО ТИЦ Хабаровского края

Хабаровский край стал победителем всероссийского конкурса «Больше чем путешествие», завоевав две награды. Об этом сообщил туристский информационный центр региона.

По данным Минтуризма, Хабаровский край получил признание за активное участие в проекте «От Южных морей до Полярного края». Инициатива способствует развитию интереса россиян к истории и географии страны.

Также Хабаровскому краю присудили победу в номинации «Лучшие достопримечательности России» за популяризацию уникальных природных и исторических мест.

«Это победа каждого, кто любит и продвигает наш регион», — отметили в туристском информационном центре.