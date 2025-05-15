Драйвовые выходные. В субботу стартует Международный кросс-культурный фестиваль «Владивосток. МАЙСКИЕ»

«Дальний Восток — наша родина, мы давно не были там, поэтому на фестиваль летим с особым трепетом, — говорит солист группы TRITIA Слава Мартюшов. — Много песен мы еще не играли в родных краях. Нам не терпится наконец-то их исполнить, особенно на берегу родного японского моря. Очень ждем встречи со всеми, кто будет с нами в этот майский вечер!».