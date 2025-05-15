Драйвовые выходные. В субботу стартует Международный кросс-культурный фестиваль «Владивосток. МАЙСКИЕ»

Два дня на площадке Общественно-культурного центра «Океан» жители и гости города смогут попробовать дальневосточные деликатесы, зажечь под музыку любимых исполнителей, выбрать лучшего дизайнера и победителя танцевальных баттлов, а также увидеть театр под открытым небом.
Музыкальную программу первого дня откроет приморский артист Александр Пстыга, далее выступят группы UP"рель (Хабаровск), Great White Planet (Пекин), «Мытищи в огне» (Москва), PALC (Москва) и hehehe (Владивосток). В воскресенье зрителей порадуют выступления Pill Couple (Владивосток), kё (Владивосток), Pelena (Владивосток), Fancy Wall (Пекин), Рушана (Москва), TRITIA (Хабаровск — Москва).
«Дальний Восток — наша родина, мы давно не были там, поэтому на фестиваль летим с особым трепетом, — говорит солист группы TRITIA Слава Мартюшов. — Много песен мы еще не играли в родных краях. Нам не терпится наконец-то их исполнить, особенно на берегу родного японского моря. Очень ждем встречи со всеми, кто будет с нами в этот майский вечер!».
В перерывах между выступлениями артистов гости смогут оценить серию фотовыставок из коллекции проекта «Порт приписки Владивосток». А также глубже познать себя и других, найти еще одно «я» благодаря интерактивному уличному спектаклю «7Я» от режиссера Ивана Синицына.
Также в первый день фестиваля совместно с крупнейшими студиями Владивостока Forma, Вверх Тормашки, Pro Dance Project, Dance Space пройдут танцевальные all styles battle, где эксперты выберут лучших танцоров в направлениях хип-хоп, хаус, дэнс-холл, хорео и брейкинг. Кульминацией дня станет подведение итогов первого на Дальнем Востоке танцевального онлайн-челленджа в номинации «Tiger_Mix_&_Triliton_Dance_Challenge».
Ценители искусства собственными глазами увидят создание новых арт-объектов: пять фигур тигров в натуральную величину будут расписаны в разных техниках: от колоритного китайского цинхуа до специально разработанного приморским художником тигрошрифта, которым будут выгравированы аллегорические «имена» Владивостока.
Поклонники уличной моды и концепции осознанного потребления смогут принять участие в конкурсе апсайклинга. В первый день фестиваля дизайнеры создадут современные модели из потерявших актуальность подержанных вещей, а зрители оценят их работы на дефиле, посвященном уличному стилю и свободе творчества.
Параллельно главной сцене все два дня фестиваля на крытой террасе кинотеатра будет работать фудкорт с популярными дальневосточными лакомствами. Девять корнеров будут угощать гостей мидиями в разных соусах, гребешками, пиццей, блинчиками, пирожками, китайскими блюдами. Гости смогут не только подкрепиться, но и принять участие в кулинарных битвах и шоу. В рамках гастросцены на третьем этаже фудхолла FOODLINER пройдут конкурсы на скоростное поедание мидий, дегустации и импровизации от шеф-поваров. На мастер-классах зрителей научат готовить блюда с мидиями, боулы, ризотто, свежевыжатые соки и смузи.
Весь уикенд на площадке будут проводиться розыгрыши с памятными и полезными подарками от партнеров для самых активных гостей.
Напомним, что организатором Международного кросс-культурного фестиваля «Владивосток. МАЙСКИЕ» выступает Тихоокеанский туристический союз. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Среди партнеров фестиваля Администрация города Владивостока, Общественно-культурный центр «Океан», гастро-барное пространство FOODLINER, Школа дальневосточной кухни, бренды «Трилитон» и «Тайгер Микс».