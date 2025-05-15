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В Ростове изберут меру пресечения Юрию Лысенко

В Ростове изберут меру пресечения главе администрации Новочеркасска.

Судебное заседание состоится в Ленинском районном суде.

Напомним, что Юрия Лысенко подозревают в получении взятки в особо крупном размере.

Задержание Лысенко состоялось 13 мая. По данным следствия, он, действуя совместно с начальником отдела муниципальной службы и развития персонала администрации Любимом Беловым, получил взятку от застройщика. В обмен на это Лысенко должен был организовать строительство школы за счёт бюджетных средств на участке, который застраивал предприниматель.

Членство Юрия Лысенко в партии «Единая Россия» приостановили.