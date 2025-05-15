107 тысяч выпускников Кубани сдадут экзамены в этом году

— На межведомственном совещании по ГИА обсудили с коллегами готовность региона к предстоящим экзаменам. В этом году испытания будут проходить для 80 тысяч учеников девятых классов и 27 тысяч сдающих ЕГЭ. Для организации процесса задействуем почти 29 тысяч специалистов. Пункты проведения экзаменов будут обеспечены стабильным электроснабжением — обязательны резервные генераторы и присутствие дежурных электриков. Важно также проверить исправность систем вентиляции и сплит-систем, — отметила Анна Минькова.