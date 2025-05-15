107 тысяч выпускников Кубани сдадут экзамены в этом году

— На межведомственном совещании по ГИА обсудили с коллегами готовность региона к предстоящим экзаменам. В этом году испытания будут проходить для 80 тысяч учеников девятых классов и 27 тысяч сдающих ЕГЭ. Для организации процесса задействуем почти 29 тысяч специалистов. Пункты проведения экзаменов будут обеспечены стабильным электроснабжением — обязательны резервные генераторы и присутствие дежурных электриков. Важно также проверить исправность систем вентиляции и сплит-систем, — отметила Анна Минькова.
Заместитель главы региона подчеркнула, что главная цель — обеспечить безопасность. Накануне специалисты по работе с собаками проверят пункты, где будут проводиться экзамены. На местах будут дежурить сотрудники полиции.
Кроме того, во время экзаменов у медицинских работников должна быть информация о студентах с хроническими заболеваниями. Это позволит заранее подготовить необходимые лекарства.
Студенты с диабетом первого типа смогут контролировать уровень сахара в крови прямо в аудиториях. Для этого им выдадут мобильные телефоны, а организаторы будут следить за процессом.
Ситуационно-информационный центр будет работать на базе Кубанского государственного технологического университета. Там можно будет отслеживать ход экзаменов во всех учебных заведениях региона. Также на сайте «СмотриЕГЭ» будет доступна онлайн-трансляция экзаменов, пояснили в пресс-службе администрации Краснодарского края.