С телеведущим и актером простятся в Братске 16 мая

Как сообщает пресс-служба администрации Братска, Виктор Алексеевич родился в Братске 21 октября 1976 года. После работы во Дворце искусств, он посвятил 17 лет Братскому драматическому театру, сыграв более 50 ролей. По опросам зрителей в течение многих лет входил в тройку самых любимых актеров. Виктор Головин также руководил театральными студиями для детей и молодежи.