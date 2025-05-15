С телеведущим и актером простятся в Братске 16 мая

16 мая в Братске простятся с телеведущим, актером, педагогом и режиссером Виктором Головиным, который ушёл из жизни на 49-м году. Церемония начнётся в 13.00 у храма Рождества Христова, пишет ИА IrkutskMedia.
Как сообщает пресс-служба администрации Братска, Виктор Алексеевич родился в Братске 21 октября 1976 года. После работы во Дворце искусств, он посвятил 17 лет Братскому драматическому театру, сыграв более 50 ролей. По опросам зрителей в течение многих лет входил в тройку самых любимых актеров. Виктор Головин также руководил театральными студиями для детей и молодежи.
С 2021 года Виктор Алексеевич работал в телерадиокомпании «Братск». Его программа «Книга Театр» (12+) знакомила зрителей с братскими прозаиками и поэтами.
Напомним, Виктор Головин скончался в ночь на 14 мая 2025 года. По предварительным данным, причиной смерти стал оторвавшийся тромб.