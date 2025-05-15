Трассу Седанка — Патрокл отремонтируют после осыпей и обвалов

Планируется расчистить территорию от скопившегося после оползней грунта, восстановить разрушенные участки водоотводной системы и ливневки. Вдоль дороги будет вырыт противопаводковый ров, а извлечённый при этом грунт уложат рядом — с его помощью создадут защитный вал. Также запланирована замена повреждённых бетонных лотков, отводящих дождевую и талую воду.