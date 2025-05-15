Трассу Седанка — Патрокл отремонтируют после осыпей и обвалов

Администрация Владивостока определила подрядчика, который будет выполнять работы по ликвидации последствий обвалов, осыпей, оползней и селевых потоков на участке трассы Седанка — Патрокл. Он отремонтирует трассу почти за 3,8 млн рублей. Соответствующая информация размещена на официальном портале государственных закупок, сообщает ИА PrimaMedia.
Заказчиком выступает управление дорог администрации города Владивостока. Работы будут выполнены в один этап. Завершить восстановление планируется до 5 августа 2025 года.
Планируется расчистить территорию от скопившегося после оползней грунта, восстановить разрушенные участки водоотводной системы и ливневки. Вдоль дороги будет вырыт противопаводковый ров, а извлечённый при этом грунт уложат рядом — с его помощью создадут защитный вал. Также запланирована замена повреждённых бетонных лотков, отводящих дождевую и талую воду.
Проходящие над Владивостоком тайфуны регулярно усугубляют ситуацию на трассе: проливные дожди размывают откосы, вызывают оползни и осыпи. В результате дорожное полотно и инженерные сооружения часто оказываются повреждёнными.
Ранее ИА PrimaMedia писало, что дорожный ремонт идёт во Владивостоке полным ходом.