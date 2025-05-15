В Ростове-на-Дону подросток собрал в квартире взрывное устройство

— В регионах ведется превентивная работа по предотвращению преступного поведения подростков. Представители СК посещают образовательные организации и беседуют с учащимися, разъясняя, как обезопасить себя и не попасть под влияние пагубных, вредоносных течений и запрещенных организаций, — добавила Светлана Петренко.