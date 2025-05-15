В Ростове-на-Дону подросток собрал в квартире взрывное устройство

В Ростове-на-Дону несовершеннолетний юноша изготовил взрывное устройство, а потом хранил его у себя дома. После обыска молодого человека взяли под стражу, рассказала официальный представитель СК России Светлана Петренко.
— В квартире обнаружили и изъяли взрывное устройство, а также компоненты для его изготовления. Подростку предъявлено обвинение, — сообщила Светлана Петренко.
Сейчас парня проверяют на причастность к экстремистской деятельности.
Добавим, во время профилактической проверки также арестовали двоих несовершеннолетних из Республики Марий Эл и Удмуртской Республики.
— В регионах ведется превентивная работа по предотвращению преступного поведения подростков. Представители СК посещают образовательные организации и беседуют с учащимися, разъясняя, как обезопасить себя и не попасть под влияние пагубных, вредоносных течений и запрещенных организаций, — добавила Светлана Петренко.
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