Строительство ЖК на 354 квартиры по реновации началось в районе Щукино

«Новый жилой комплекс из двух секций начали возводить в районе Щукино на северо-западе столицы по адресу: ул. Авиационная, земельный участок 61/А. Его общая площадь превысит 39 тыс. кв. м. В секциях предусмотрено 354 квартиры с готовой улучшенной отделкой по стандартам программы реновации. В подъездах оборудуют помещения для консьержей, хранения колясок и велосипедов. Кроме того, для удобства жителей установят восемь лифтов грузоподъемностью 1 тыс. кг и 400 кг. Придомовую территорию комплексно благоустроят: высадят деревья и кустарники, разобьют газоны и цветники, также оборудуют площадки для активного отдыха и спорта. Для безопасности и комфорта горожан установят камеры видеонаблюдения и уличные светильники», — приводятся в сообщении слова Овчинского.