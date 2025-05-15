Строительство ЖК на 354 квартиры по реновации началось в районе Щукино

«Новый жилой комплекс из двух секций начали возводить в районе Щукино на северо-западе столицы по адресу: ул. Авиационная, земельный участок 61/А. Его общая площадь превысит 39 тыс. кв. м. В секциях предусмотрено 354 квартиры с готовой улучшенной отделкой по стандартам программы реновации. В подъездах оборудуют помещения для консьержей, хранения колясок и велосипедов. Кроме того, для удобства жителей установят восемь лифтов грузоподъемностью 1 тыс. кг и 400 кг. Придомовую территорию комплексно благоустроят: высадят деревья и кустарники, разобьют газоны и цветники, также оборудуют площадки для активного отдыха и спорта. Для безопасности и комфорта горожан установят камеры видеонаблюдения и уличные светильники», — приводятся в сообщении слова Овчинского.
Отмечается, что новостройку возводят в районе с развитой городской и транспортной инфраструктурой. Так, рядом расположены станция метро «Щукинская» и одноименная станция второго маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-2), торговый центр, учебные заведения и объекты здравоохранения.
Как рассказал председатель комитета государственного строительного надзора Москвы (Мосгосстройнадзор) Антон Слободчиков, которого цитирует пресс-служба, в марте ведомство выдало разрешение на строительство объекта по программе реновации на земельном участке площадью 0,7 га. «Застройщик уже направил в комитет извещение о начале работ на площадке, после чего наши инспекторы составили программу выездных проверок. В ходе мероприятий будет оцениваться соответствие качества работ и материалов требованиям проектной документации и архитектурно-градостроительному решению», — заключил он.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о переселении по программе реновации в районе Покровское-Стрешнево.
Программу реновации утвердили в августе 2017 года. Она касается около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5 тыс. 176 домов. Ранее Сергей Собянин поручил увеличить темпы реализации программы реновации в два раза.