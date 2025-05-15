Первый краеведческий музей открылся в Дивееве

Об этом министр культуры Нижегородской области Наталья Суханова сообщила в своем Telegram-канале.
Краеведческий музей открылся в селе Дивеево впервые. Торжественную церемонию 13 мая провела министр культуры региона Наталья Суханова. История населенного пункта разместилась на музейной площади в 1200 квадратных метров. Историческая экспозиция дополнит традиционные экскурсии по Серафимо-Дивеевскому монастырю.
Просторный выставочный зал и мастерская музея посвящены дивеевской игрушке. Мастер-классы по их созданию будет проводить для желающих одна из носительниц традиционного промысла Наталья Крушинская. Кроме того, в Центре культурного развития планируется запустить обучение гончарному ремеслу и 3D-моделированию.
На территорию Центра также переехала обновленная музыкальная школа. Теперь два зала учреждения оборудованы новыми музыкальными инструментами. Также там появилась студия звукозаписи. Вскоре в школе хотят открыть направление музыкального театра.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили о том, что в Автозаводском районе Нижнего Новгорода может появиться Музей Соцгорода.