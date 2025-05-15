Первый краеведческий музей открылся в Дивееве

Просторный выставочный зал и мастерская музея посвящены дивеевской игрушке. Мастер-классы по их созданию будет проводить для желающих одна из носительниц традиционного промысла Наталья Крушинская. Кроме того, в Центре культурного развития планируется запустить обучение гончарному ремеслу и 3D-моделированию.