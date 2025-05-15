В Челябинске увеличили число домов, где отключат воду из-за опрессовок

Первоначально опрессовка должна была охватить 1138 жилых домов и 176 учреждений. Однако теперь принято решение увеличить число объектов в Ленинском районе. По данным организации, в перечень дополнительно попали 69 домов по улицам Аптечная, Гранитная, Кронштадская, Славянская, Трубников, Энергетиков, Якутская. Также сюда вошли детские сады № 124 и 448, школа № 75, здание ЧелГУ на Трубников, а также несколько медучреждений — Областной противотуберкулезный диспансер, «Ортомед», Д/к ТЭЦ-1.