Выявлено снижение когнитивных способностей у мужчин с выходом на пенсию

Старший научный сотрудник, эндокринолог, диетолог, доктор медицинских наук Алла Овсянникова уточнила, что в ходе исследования также выявлены особенности влияния семейного статуса на жизнь пожилых людей. «Также был показан не только рабочий статус, но и семейный. Для мужчин быть одинокими хуже, чем для женщин как раз после 55 лет. Это неблагоприятный фактор риска для развития сердечно-сосудистых катастроф, инфарктов, инсультов и других ассоциированных заболеваний», — пояснила медик.