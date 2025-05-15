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В Минске Дом кино передается Дворцу детей и молодежи и БРСМ

Гендиректор «Киновидеопроката» Карачевский сказал, что будет на месте закрытого Дома кино.

Источник: Комсомольская правда

Дом кино в Минске закрылся как кинотеатр (об этом подробнее здесь), здание будет отдано Дворцу детей и молодежи и БРСМ, рассказал агентству «Минск-Новости» гендиректор «Киновидеопроката» Мингорисполкома Владимир Карачевский.

«Объект неплохо сохранился, у него достаточно хороший ремонт, в масштабных реконструкциях он не нуждается, использовать его можно будет более рационально», — подчеркнул специалист.

Владимир Карачевский отметил, что Дом кино передадут Дворцу детей и молодежи для проведения различных мероприятий, а часть помещений — БРСМ.

Архитектурный облик здания и шикарное панно «Партизаны» (ранее в Доме кино был кинотеатр «Партизан») останется без изменений.

Кстати, это уже не первое здание в Минске, которое перепрофилируют под нужды молодежи. Скоро на месте бывшего автовокзала «Восточный» откроется современный детский технический центр (подробнее здесь).

Мы писали, что Мингорисполком назвал даты последних звонков и выпускных 2025 в Минске (все подробности здесь).