В Минске Дом кино передается Дворцу детей и молодежи и БРСМ

Дом кино в Минске закрылся как кинотеатр (об этом подробнее здесь), здание будет отдано Дворцу детей и молодежи и БРСМ, рассказал агентству «Минск-Новости» гендиректор «Киновидеопроката» Мингорисполкома Владимир Карачевский.
«Объект неплохо сохранился, у него достаточно хороший ремонт, в масштабных реконструкциях он не нуждается, использовать его можно будет более рационально», — подчеркнул специалист.
Владимир Карачевский отметил, что Дом кино передадут Дворцу детей и молодежи для проведения различных мероприятий, а часть помещений — БРСМ.
Архитектурный облик здания и шикарное панно «Партизаны» (ранее в Доме кино был кинотеатр «Партизан») останется без изменений.
Кстати, это уже не первое здание в Минске, которое перепрофилируют под нужды молодежи. Скоро на месте бывшего автовокзала «Восточный» откроется современный детский технический центр (подробнее здесь).
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