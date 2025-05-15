В Забайкалье потушили 12 лесных пожаров за сутки

По данным МЧС РФ, по состоянию на среду общая площадь действующих на территории Забайкальского края 49 лесных пожаров превысила 629 тысяч гектаров. Была усилена авиагруппировка для стабилизации лесопожарной обстановки: на дежурство заступил самолет Бе-200ЧС из Хабаровского авиационно-спасательного центра.