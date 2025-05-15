Территорию «Иркутского комсомольца» и часть острова Юности благоустроят в Иркутске

Территория танка «Иркутский комсомолец», площадь Декабристов, четвертый этап парка «Комсомольский», Аллея «Здоровья» на улице Розы Люксембург и северная часть острова Юность будут благоустроены в областном центре. Мероприятия проводятся по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды», входящему в состав нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу городской мэрии.
Так, в парке «Комсомольский» предусмотрено восстановление ограждения по периметру, в том числе монтаж недостающих секций. Сейчас рабочие зачищают металлические элементы под покраску. Кроме того, в рамках 4 этапа будет продолжено устройство дорожек и их асфальтирование.
«На всех территориях, где этим летом будет идти благоустройство по нацпроекту, установлены информационные щиты. Подрядные организации уже завозят необходимые материалы, выставляют ограждения, начинают демонтажные работы», — рассказала начальник департамента городской среды администрации Иркутска Елена Юрганова.
На остров Юность уже завезли арматуру, которая необходима для устройства площадки в виде палубы. На ней разместят открытую террасу для зрителей, металлическую мачту и парус. Здесь же установят стенды с информацией по истории иркутского флота. На площади Декабристов и у танка «Иркутский комсомолец» приступили к демонтажу плитки. На Аллее «Здоровья» убирают старые покрытия и бордюры, выполняют валку сухих и аварийных деревьев.
«Поручил коллегам из комитета городского обустройства в ежедневном режиме контролировать работы на всех объектах. Также важно оперативно решать возникающие вопросы. От подрядных организаций будем требовать соблюдения сроков и четкого соответствия выполняемых работ проектной документации. Прошу иркутян с пониманием отнестись к временным неудобствам. Убежден, что обновленные общественные пространства станут центрами притяжения для жителей в каждом районе города», — подчеркнул мэр города Руслан Болотов.
Также сейчас иркутяне могут выбрать территории, которые будут благоустроены в 2026 году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». На выбор представлено 11 объектов. Отдать свой голос за один из них можно до 12 июня на портале «Госуслуги» (0+).
Напомним, более 95 тысяч жителей Иркутской области уже приняли участие в голосовании за объекты благоустройства в своих населённых пунктах в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» и партийного проекта «Единой России» «Городская среда». Об этом сообщила координатор партийного проекта, заместитель секретаря Иркутского регионального отделения «Единой России» по проектной работе Наталья Дикусарова.