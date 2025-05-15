Территорию «Иркутского комсомольца» и часть острова Юности благоустроят в Иркутске

На остров Юность уже завезли арматуру, которая необходима для устройства площадки в виде палубы. На ней разместят открытую террасу для зрителей, металлическую мачту и парус. Здесь же установят стенды с информацией по истории иркутского флота. На площади Декабристов и у танка «Иркутский комсомолец» приступили к демонтажу плитки. На Аллее «Здоровья» убирают старые покрытия и бордюры, выполняют валку сухих и аварийных деревьев.