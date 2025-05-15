ABC: минюст США просит депортировать ученую Петрову в РФ

Минюст США просит суд депортировать в Россию ученую Ксению Петрову, арестованную по обвинению в контрабанде эмбрионов лягушек. Она не задекларировала образцы, которые хотела ввезти в страну для лабораторного проекта Гарварда. При этом, по заявлению обвинения, на границе россиянка сначала солгала, что биоматериалов в ее багаже нет, а потом заявила, что не знала, нужно ли их декларировать. Сама Петрова ранее заявляла, что опасается высылки на родину, так как в РФ ей «может грозить преследование».