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Самара завоевала гран-при и серебро всероссийской премии «Туристические города»

Наш город принимал участие в федеральной премии «Туристические города».

Наш город принимал участие в федеральной премии «Туристические города». Самаре удалось завоевать гран-при и три серебра. Информацию об этом опубликовала мэрия города.

Торжественная церемония награждения прошла в Воронеже. Областная столица получила гран-при в номинации «Город детского туризма».

Самара продолжает попытки развиваться как туристический город. В этом году по нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства» открыли специальный справочный центр для гостей города. Найти его можно в историческом центре города на Фрунзе, 140.

Напомним, что в Самаре 17 мая пройдет традиционная акция «Ночь музеев». Жителей и гостей приглашают на самые разнообразные экспозиции и выступления.

Также, недавно стали известны сроки строительства пятой очереди набережной, которая расположится рядом с пивзаводом и ГРЭС, соединяя старую и новую набережные.

Больше интересного о Самаре и области читайте в нашем телеграм-канале «МК в Самаре».