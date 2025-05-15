Самара завоевала гран-при и серебро всероссийской премии «Туристические города»

Наш город принимал участие в федеральной премии «Туристические города». Самаре удалось завоевать гран-при и три серебра. Информацию об этом опубликовала мэрия города.
Торжественная церемония награждения прошла в Воронеже. Областная столица получила гран-при в номинации «Город детского туризма».
Самара продолжает попытки развиваться как туристический город. В этом году по нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства» открыли специальный справочный центр для гостей города. Найти его можно в историческом центре города на Фрунзе, 140.
Напомним, что в Самаре 17 мая пройдет традиционная акция «Ночь музеев». Жителей и гостей приглашают на самые разнообразные экспозиции и выступления.
Также, недавно стали известны сроки строительства пятой очереди набережной, которая расположится рядом с пивзаводом и ГРЭС, соединяя старую и новую набережные.
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