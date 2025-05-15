Ричмонд
+17°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

За неделю цены на бензин в Прикамье почти не изменились

Подорожал только бензин марки АИ-92.

Источник: Комсомольская правда

Средняя стоимость одного литра бензина на автозаправках в Пермском крае выросла на 2 копейки. За прошедшую неделю бензин в регионе подорожал до 59,14 рублей. Данные об изменении цен на нефтепродукты с 6 по 12 мая опубликовал Росстат.

По данным статистического ведомства, бензин марки АИ-92 в Прикамье подорожал на три копейки — с 56,17 до 56,20 рублей за литр. На прежнем уровне остались средние цены за литр бензина марок АИ-95 и АИ-98. Их стоимость составляет 61,10 и 85,28 рублей соответственно. Также за прошлую неделю не изменилась цена на дизельное топливо — 71,86 рублей за литр.

За период с 6 по 12 мая изменение цен на автомобильное топливо зафиксировано в 42 регионах России. Стоит отметить, что Пермский край остается вторым в Приволжском федеральном округе по стоимости бензина после Нижегородской области.