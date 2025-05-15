За неделю цены на бензин в Прикамье почти не изменились

Средняя стоимость одного литра бензина на автозаправках в Пермском крае выросла на 2 копейки. За прошедшую неделю бензин в регионе подорожал до 59,14 рублей. Данные об изменении цен на нефтепродукты с 6 по 12 мая опубликовал Росстат.
По данным статистического ведомства, бензин марки АИ-92 в Прикамье подорожал на три копейки — с 56,17 до 56,20 рублей за литр. На прежнем уровне остались средние цены за литр бензина марок АИ-95 и АИ-98. Их стоимость составляет 61,10 и 85,28 рублей соответственно. Также за прошлую неделю не изменилась цена на дизельное топливо — 71,86 рублей за литр.
За период с 6 по 12 мая изменение цен на автомобильное топливо зафиксировано в 42 регионах России. Стоит отметить, что Пермский край остается вторым в Приволжском федеральном округе по стоимости бензина после Нижегородской области.