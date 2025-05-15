Ортопед Козлов рассказал, какие опасные болезни маскируются под боль в пояснице

Боль в пояснице — это не всегда результат подъема тяжестей или возрастных изменений. За ней могут скрываться аутоиммунные заболевания, психосоматические расстройства, патологии внутренних органов. Подробнее о том, какие опасные болезни маскируются под боль в пояснице, «Вечерняя Москва» узнала у ортопеда Ярослава Козлова.