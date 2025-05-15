Ортопед Козлов рассказал, какие опасные болезни маскируются под боль в пояснице

Боль в пояснице — это не всегда результат подъема тяжестей или возрастных изменений. За ней могут скрываться аутоиммунные заболевания, психосоматические расстройства, патологии внутренних органов. Подробнее о том, какие опасные болезни маскируются под боль в пояснице, «Вечерняя Москва» узнала у ортопеда Ярослава Козлова.
Отраженная боль.
Может возникнуть так называемая отраженная боль — когда проблема находится не там, где болит, пояснил специалист.
Примеры отраженной боли:
патология почек — воспаление (пиелонефрит, гломерулонефрит) или камни вызывают в нижней части спины тупую боль, часто сопровождающуюся температурой или изменением цвета и количества мочи;патология желудочно-кишечного тракта — панкреатит или язва двенадцатиперстной кишки могут имитировать боль в пояснице, усиливающуюся после еды;гинекологические заболевания — эндометриоз или миома матки иногда проявляются тянущими болями в крестце.
Что делать.
Если боль не связана с движением и не уменьшается в состоянии покоя, стоит пройти УЗИ или МРТ органов малого таза и сдать общий анализ крови.
«Стрессовая» спина: психосоматика и ее маски.
Хронический стресс и тревога вызывают напряжение мышц, что приводит к миофасциальному синдрому, рассказал ортопед.
Основные характеристики боли:
не имеет четкой локализации, блуждает от поясницы к шее;усиливается при эмоциональном напряжении, а не при физической нагрузке, соответственно, после нескольких дней отдыха поясница чудесным образом «оздоравливается»;может сопровождаться бессонницей или паническими атаками.
Что делать.
Определите по возможности главный стрессовый фактор, от которого следует избавиться. При невозможности ограничить себя от стресса, стоит прибегнуть к следующим методикам:
Чем опасна боль в пояснице.
дыхательные практики;психотерапия, восполнение микро- и макроэлементов, которые повышенно расходуются при стрессе (магний, витамин В1, витамин С);фитопрепараты для восполнения энергии почек;акупунктура для снижения уровня стресса в организме.
Синдром грушевидной мышцы.
По словам специалиста, синдром грушевидной мышцы — это «невидимый враг» седалищного нерва.
Симптомы синдрома.
— Важно уточнить, что данный синдром в 95 процентах случаев вторичен и прикрывает какую-то более глобальную проблему в теле. Спазм грушевидной мышцы, расположенной под ягодицами, сдавливает седалищный нерв, вызывая симптомы, похожие на радикулит: боль в ягодице, усиливающаяся при сидении, и ощущение жжения на задней поверхности бедра, — описал Козлов.
Что делать.
Выяснить, нет ли у вас продольного плоскостопия (часто на пораженной стороне стопа заваливается сильнее), начать использовать мягкие мануальные техники, в том числе упражнения для растяжки: они могут помочь при этой проблеме.
Дисфункция крестцово-подвздошного сустава (КПС).
КПС соединяет таз с крестцом, сообщил эксперт. Часто проблема в относительной разнице длины ног связана с дисфункцией этого сустава.
Симптомы.
Воспаление или нестабильность КПС часто путают с патологиями позвоночника:
— Боль локализуется чуть выше ягодичной складки, отдает в пах или бедро. Очень часто пациент жалуется на боль в тазобедренном суставе, которую лечит годами, и соглашается в конечном итоге на эндопротезирование тазобедренного сустава.
Что делать.
При нестабильности показаны стабилизирующие упражнения либо ортопедический корсет, мягкие мануальные техники, индивидуальные ортопедические стельки.
Стеноз позвоночного канала.
Сужение канала, по которому проходят нервы, развивается годами из-за артроза межпозвонковых суставов, грыж или протрузий.
Главный симптом.
«Нейрогенная хромота» — боль (слабость, онемение) в ногах при ходьбе, исчезающая в покое.
— Но пациенты часто списывают это на обычную усталость, — отметил Козлов.
Что делать.
Проконсультируйтесь с нейрохирургом.
Фибромиалгия.
Фибромиалгия — это системное заболевание, при котором боль возникает в мышцах и связках, включая поясницу.
— Характерны болевые точки в определенных зонах, например у основания поясницы. Это состояние, когда болит все, — пояснил ортопед.
Сопутствующие симптомы:
утренняя скованность;хроническая усталость;головные боли.
— Чаще встречается у женщин 25−45 лет. Фибромиалгию часто ошибочно лечат как остеохондроз, что не дает результатов, — предупредил собеседник «ВМ».
Что делать:
антидепрессанты после консультации невролога или психиатра для снижения болевой чувствительности;мягкие практики (тай-чи, йога).
Анкилозирующий спондилит.
Анкилозирующий спондилит — воспаление, которое легко пропустить, поражает межпозвонковые суставы. Это аутоиммунное заболевание, при котором иммунитет уничтожает хрящи фасеточных суставов. Главным критерием диагностики является анализ крови на HLA-B27 (генетический маркер).
Ранние признаки:
ноющая боль в пояснице по ночам, уменьшающаяся после разминки;утренняя скованность длительностью более 30 минут;степенное ограничение подвижности (невозможно наклониться, даже, чтобы завязать шнурки).
Что делать.
Проконсультируйтесь с ревматологом.
Чек-лист для описания жалоб при обращении за консультацией:
локализация боли — откуда и как идет, где заканчивается;связь боли с движением или покоем;симптомы — усиливаются ночью или утром;продолжительность боли более двух недель, несмотря на отдых и обезболивающие;сопутствующие признаки — температура, онемение, мурашки, потеря веса, ночные судороги, чувство жжения или прострелов в нижних конечностях.
Как сохранить поясницу здоровой.
Движение: ежедневная 10-минутная растяжка (поза «кошка — корова» из йоги, скручивания).Питание: добавьте в рацион продукты с магнием (шпинат, орехи) и витамином D (рыба, яйца).Эргономика: используйте подушку под поясницу при сидении, спите на ортопедическом матрасе. Стресс-менеджмент: теплые ванны с магниевой солью, ароматерапия (лаванда, мята).
Сидячая работа, неправильное питание и малоподвижный образ жизни зачастую становятся причинами проблем с осанкой. Однако современная медицина позволяет в домашних условиях поддерживать здоровье позвоночника с помощью специальных корсетов. Об их преимуществах и недостатках «ВМ» рассказал эксперт.