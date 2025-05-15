В Соликамске на маршруты вышли муниципальные автобусы

Перевозчиком выступает местное МУП «Теплоэнерго», тепловые сети которого планируется передать в концессию, а коммунальное предприятие — перепрофилировать в транспортное. Против этого ранее выступало УФАС, так как переход МУП «Теплоэнерго» от естественной монополии к деятельности на конкурентном рынке, где выручка может превысить 10% совокупной выручки унитарного предприятия за последний календарный год, противоречит законодательству. Позиция антимонопольного органа была учтена муниципальными властями. «Оборот от деятельности по перевозкам составит не больше 10% от выручки МУП “Теплоэнерго”», — заявил глава муниципалитета.