Десятому ректору ИГУ Юрию Козлову исполнилось 90 лет

Свой славный юбилей 15 мая отмечает человек-эпоха в истории Иркутского государственного университета — Юрий Павлович Козлов. Двенадцать лет его ректорства стали временем значительного развития вуза, а его научные достижения вошли в золотой фонд российской науки. Об этом в соцсетях ИГУ поделился действующий ректор Александр Шмидт.