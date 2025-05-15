Десятому ректору ИГУ Юрию Козлову исполнилось 90 лет

Свой славный юбилей 15 мая отмечает человек-эпоха в истории Иркутского государственного университета — Юрий Павлович Козлов. Двенадцать лет его ректорства стали временем значительного развития вуза, а его научные достижения вошли в золотой фонд российской науки. Об этом в соцсетях ИГУ поделился действующий ректор Александр Шмидт.
— От всей души хочется пожелать Вам, дорогой Юрий Павлович, крепкого сибирского здоровья, неиссякаемой любви к жизни, новых идей и свершений, благополучия и долгих лет жизни! Пусть Ваша жизнь будет наполнена радостью и счастьем! — пожелал Александр Шмидт.
Долгожителя также поблагодарили за богатейший опыт, мудрость и преданность науки, которые служат примером для подрастающего поколения.