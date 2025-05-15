Суперфинал турнира по баскетболу 3×3 пройдет в Перми

В Перми, в спортивном комплексе «Энергия» (улица Советская, 100),
В этом году Пермь впервые станет местом встречи лучших команд из 14 регионов Приволжского округа, в общей сложности 56 команд. В турнире примут участие как юношеские, так и женские команды.
Соревнования среди школьников будут проходить среди учащихся 9−10 классов общеобразовательных организаций, расположенных в населенных пунктах с численностью до 100 тысяч человек. Это нововведение, и такой формат будет применен впервые.
Главной задачей турнира, организованного в рамках общественных проектов округа, является популяризация здорового образа жизни и привлечение молодежи Приволжского федерального округа, в том числе и Пермского края, к занятиям физкультурой и спортом.
Соревнования будут состоять из двух этапов: сначала команды сыграют в группах, затем сильнейшие выйдут в плей-офф для определения победителей.
16 мая пройдет групповая стадия турнира, а также Открытый кубок по баскетболу 3×3 среди учителей физкультуры и тренеров.
17 мая зрителей ожидают не только финальные матчи, но и Матч друзей, в котором примут участие олимпийские чемпионки Ирина Сумникова и Светлана Антипова, чемпион Европы Алексей Саврасенко, а также главный тренер БК «ПАРМА» Евгений Пашутин. Перед церемонией награждения пройдет шоу с участием команды PLAYMAKERS, которые покажут зрелищное выступление «летающих баскетболистов». Победителей наградят знаменитые спортсмены и почетные гости Суперфинала.
Решающие игры начнутся в 14.40. Матч друзей состоится в 15.30, а церемония награждения пройдет в 17.10.
Пермский край будут представлять команды: юноши из СОШ ЗАТО Звездный, девушки из СОШ № 14 города Губахи, юноши из Пермского нефтяного колледжа и девушки из Колледжа ПГНИУ.
Вход на мероприятие свободный.