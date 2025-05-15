Суперфинал турнира по баскетболу 3×3 пройдет в Перми

17 мая зрителей ожидают не только финальные матчи, но и Матч друзей, в котором примут участие олимпийские чемпионки Ирина Сумникова и Светлана Антипова, чемпион Европы Алексей Саврасенко, а также главный тренер БК «ПАРМА» Евгений Пашутин. Перед церемонией награждения пройдет шоу с участием команды PLAYMAKERS, которые покажут зрелищное выступление «летающих баскетболистов». Победителей наградят знаменитые спортсмены и почетные гости Суперфинала.