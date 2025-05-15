Сергей Собянин поддержал проведение фестиваля «Спасская башня»

Фестиваль «Спасская башня» пройдет с 22 по 31 августа на Красной площади и других площадках столицы. Ожидается участие 1,5 тысяч музыкантов из 20 коллективов, включая оркестры Минобороны, Росгвардии, МЧС, МВД, ФСБ и ФСО России. Фестиваль посвятят 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и защитникам Отечества. С 2007 года в нем приняли участие коллективы из 60 стран, а зрителями стали свыше 900 тысяч человек. Аудитория трансляций за последние 5 лет превысила 50 миллионов.