Сергей Собянин поддержал проведение фестиваля «Спасская башня»

Фестиваль «Спасская башня» пройдет с 22 по 31 августа на Красной площади и других площадках столицы. Ожидается участие 1,5 тысяч музыкантов из 20 коллективов, включая оркестры Минобороны, Росгвардии, МЧС, МВД, ФСБ и ФСО России. Фестиваль посвятят 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и защитникам Отечества. С 2007 года в нем приняли участие коллективы из 60 стран, а зрителями стали свыше 900 тысяч человек. Аудитория трансляций за последние 5 лет превысила 50 миллионов.
Ключевым событием юбилея Есенина станет концерт 1 октября в Государственном Кремлевском дворце. Также запланировано около 120 мероприятий: выставки, спектакли, лекции, кинопоказы. В июне тематические события пройдут на книжном фестивале «Красная площадь». Осенью в «Есенин-центре» откроется выставка «1925 год. Декабрь», а 24 октября наградят лауреатов премии «О Русь, взмахни крылами». Городской фестиваль «Любой из нас хоть чуточку Есенин» в сентябре включит мастер-классы, лекции и программы в Парке Горького, «Красном Октябре» и других местах. В октябре на Тверском бульваре откроется выставка «Москва в жизни Есенина» с архивными материалами, передает официальный портал мэра Москвы.
22 апреля стартовала продажа билетов.