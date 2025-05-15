А разговоров-то было: Строительство моста через Днестр между Украиной и Молдовой остановлено — нет денег

Строительство моста через Днестр между Украиной и Молдовой остановлено, сообщил молдавский министр инфраструктуры Владимир Боля.
Причина — нехватка средств со стороны Украины, которая «из-за вооруженного конфликта отдает приоритет другим нуждам».
Ранее сообщалось, что Винницкой области началось строительство Ямпольского моста через Днестр.
Мост должен был соединить Украину и Молдову и стать частью новой автомагистрали между Киевом и Кишиневом.
Предполагалось, что это будет кратчайший путь из центрального региона Украины в Балканские страны в обход Приднестровья.
Длина моста по проекту — 1409 метров, а максимальная высота опор — 50 метров. Это на десять метров выше стандартного 12-этажного дома.
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