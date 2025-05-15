Минсельхозпрод сказал о ситуации с севом овощей на фоне похолодания в Беларуси

Минсельхозпрод сказал о ситуации с посадкой овощей на фоне похолодания. В Беларуси завершили сев овощных культур на 7,7 тысячи гектаров, план закрыт на 100,3%, сообщает БелТА со ссылкой на Министерство сельского хозяйства и продовольствия.
Пока овощи открытого грунта еще только в рассаде и семенах, работают тепличные хозяйства.
По данным Минсельхозпрода, за межсезонный период 2024/2025 тепличные хозяйства произвели 277,8 тысячи тонн овощных и зеленных культур, что на 15% больше, чем за аналогичный период минувшего года. В частности, перца вырастили на 41% больше, баклажанов — на 16%, зеленных культур (салат, базилик, зеленый лук, руккола) — на 15%.
Минсельхоз сказал, что планирует и дальше наращивать площади под востребованные культуры, включая пекинскую капусту, цветную капусту, брокколи, спаржу и зелень.
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