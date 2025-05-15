Минсельхозпрод сказал о ситуации с севом овощей на фоне похолодания в Беларуси

По данным Минсельхозпрода, за межсезонный период 2024/2025 тепличные хозяйства произвели 277,8 тысячи тонн овощных и зеленных культур, что на 15% больше, чем за аналогичный период минувшего года. В частности, перца вырастили на 41% больше, баклажанов — на 16%, зеленных культур (салат, базилик, зеленый лук, руккола) — на 15%.