В Узбекистане заработал call-центр СГБ — с какими вопросами можно обратиться

В соответствии с Законом Республики Узбекистан «О Службе государственной безопасности», с целью оперативного приема обращений физических и юридических лиц по вопросам, относящимся к компетенции СГБ, запущен call-центр с единым коротким номером 1520.
Через call-центр принимают обращения:
- о посягательстве на конституционный строй, суверенитет и территориальную целостность Узбекистана;
- об угрозах охране и защите государственной границы;
- об угрозах государственной безопасности в Вооруженных Силах и оборонно-промышленном комплексе;
- о терроризме, экстремизме, организованных преступных группах;
- о незаконном обороте оружия, наркотических средств и психотропных веществ;
- о коррупционных и экономических преступлениях, угрожающих государственным интересам;
- о разжигании национальной, расовой и религиозной ненависти;
- а также информацию о других правонарушениях, угрожающих государственным интересам и безопасности.
Кроме того, принимают обращения по вопросам, связанным с преступлениями, предусмотренными статьями 150−163, 182, 223, 246 Уголовного кодекса, расследование которых отнесено к компетенции СГБ в соответствии со статьей 345 Уголовно-процессуального кодекса.
Уважаемые граждане, напоминаем, что согласно статье 38 Закона «Об обращениях физических и юридических лиц», нарушение настоящего закона, а также подача порочащих и оскорбительных обращений влечет за собой ответственность в установленном порядке.
В СГБ призвали соотечественников ради мира и спокойствия в стране не оставаться равнодушными к правонарушениям, отметив, что гарантируют конфиденциальность всем сообщившим о них.