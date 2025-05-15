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В Узбекистане заработал call-центр СГБ — с какими вопросами можно обратиться

ТАШКЕНТ, 15 мая — Sputnik. В Узбекистане начал работу call-центр Службы государственной безопасности сообщает пресс-служба СГБ.

Источник: Sputnik.uz

В соответствии с Законом Республики Узбекистан «О Службе государственной безопасности», с целью оперативного приема обращений физических и юридических лиц по вопросам, относящимся к компетенции СГБ, запущен call-центр с единым коротким номером 1520.

говорится в сообщении

Через call-центр принимают обращения:

  • о посягательстве на конституционный строй, суверенитет и территориальную целостность Узбекистана;
  • об угрозах охране и защите государственной границы;
  • об угрозах государственной безопасности в Вооруженных Силах и оборонно-промышленном комплексе;
  • о терроризме, экстремизме, организованных преступных группах;
  • о незаконном обороте оружия, наркотических средств и психотропных веществ;
  • о коррупционных и экономических преступлениях, угрожающих государственным интересам;
  • о разжигании национальной, расовой и религиозной ненависти;
  • а также информацию о других правонарушениях, угрожающих государственным интересам и безопасности.

Кроме того, принимают обращения по вопросам, связанным с преступлениями, предусмотренными статьями 150−163, 182, 223, 246 Уголовного кодекса, расследование которых отнесено к компетенции СГБ в соответствии со статьей 345 Уголовно-процессуального кодекса.

Уважаемые граждане, напоминаем, что согласно статье 38 Закона «Об обращениях физических и юридических лиц», нарушение настоящего закона, а также подача порочащих и оскорбительных обращений влечет за собой ответственность в установленном порядке.

говорится в сообщении

В СГБ призвали соотечественников ради мира и спокойствия в стране не оставаться равнодушными к правонарушениям, отметив, что гарантируют конфиденциальность всем сообщившим о них.