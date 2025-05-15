Прослежено влияние электростимуляции мозга на запоминание слов

Эти колебания влияют на работу цепочек нейронов, расположенных рядом с электродами, что позволяет усиливать или ослаблять их активность. Подобным образом, как предполагают некоторые нейрофизиологи, можно улучшить способность мозга запоминать новую информацию, в том числе новые слова. Исследователи проверили, так ли это на самом деле, для чего они заручились поддержкой 30 здоровых добровольцев, которые согласились пройти курс стимуляции мозговой деятельности при помощи системы tACS.