Прослежено влияние электростимуляции мозга на запоминание слов

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Нейролингвисты из России впервые проследили за тем, как стимуляция мозга при помощи переменного тока влияет на способность человека запоминать новые слова и не обнаружили свидетельств того, что одна из популярных форм подобной стимуляции оказывает какое-либо значимое влияние на данный языковый навык. Об этом сообщила пресс-служба НИУ ВШЭ.
«Ученые не выявили каких-либо улучшений в процессе запоминания новых слов со стимуляцией по сравнению с плацебо. Как отмечают исследователи, это может быть связано с тем, что изучение новых слов активирует сложные нейронные сети, включающие как кору мозга, так и гиппокамп, который сложно стимулировать с поверхности головы», — говорится в сообщении.
К такому выводу пришли исследователи при изучении того, как одна из популярных методик электрической стимуляции мозга, tACS, влияет на способность человека запоминать новые слова. В рамках этого подхода ученые прикрепляют к голове испытуемого несколько электродов и пропускают через них переменный ток, чьи колебания схожи с определенными ритмами активности мозга.
Эти колебания влияют на работу цепочек нейронов, расположенных рядом с электродами, что позволяет усиливать или ослаблять их активность. Подобным образом, как предполагают некоторые нейрофизиологи, можно улучшить способность мозга запоминать новую информацию, в том числе новые слова. Исследователи проверили, так ли это на самом деле, для чего они заручились поддержкой 30 здоровых добровольцев, которые согласились пройти курс стимуляции мозговой деятельности при помощи системы tACS.
В рамках этого эксперимента исследователи предложили испытуемым выучить 80 вымышленных слов, сопоставленных с русскими существительными. В процессе обучения нейролингвисты стимулировали работу левых фронтально-височных областей мозга, которые связаны с речью и памятью, при помощи импульсов тока, похожих по частоте и другим свойствам на тета-ритмы мозга. Аналогичный раунд обучения исследователи провели без tACS-стимуляции, после чего сравнили то, как хорошо добровольцы запоминали вымышленные слова.
Проведенный исследователями анализ показал, что данная форма электрической стимуляции не влияла на способность добровольцев запоминать новые слова. При этом нейролингвисты не исключают того, что tACS-стимуляция других регионов головы, а также воспроизведение других типов мозговых ритмов, позволит улучшить данный аспект когнитивной деятельности. В перспективе, это позволит разработать методы ускоренного обучения языкам и создать программы реабилитации после инсультов и травм, подытожили ученые.