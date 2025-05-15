В России ищут 17 участников лотереи, выигравших от одного миллиона рублей

В пресс-службе добавили, что сразу шестеро участников тиража лотереи 20 апреля не обратились за призами. Билеты, выигравшие по 1 миллиону рублей, были куплены в Республике Дагестан, Вологодской, Курганской, Ленинградской и Саратовской областях. А участник из Свердловской области выиграл 10 миллионов рублей. Шестеро участников розыгрыша, приуроченного ко Дню Победы, выиграли по 1 миллиону рублей: двое купили билеты в Московской области и по одному участнику — в Вологодской, Иркутской, Пензенской и Тверской областях. −0-