В Хабаровском крае продолжают газифицировать частные дома

Более 13 тысяч договоров было заключено по результатам обработки этих заявок. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
В этом году после завершения строительства 23 объектов газораспределения в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, Ульчском, имени Лазо, Хабаровском и Солнечном районах техническая возможность подключения появится ещё для 13 тысяч домовладений.
Планируется, что в 2024 году в эксплуатацию будут введены объекты газоснабжения в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, селе Осиновая Речка Хабаровского района, селе Богородские Ульчского района и посёлке Солнечный Солнечного района. Это увеличит количество домовладений, обеспеченных технической возможностью подключения к природному газу, почти до 9 тысяч.
Подключение газа осуществляется бесплатно до границ земельных участков с домовладениями. Для этого необходимо, чтобы дом находился в газифицированном населённом пункте, а право собственности на домовладение и участок было оформлено. Газ можно использовать только для личных нужд.
Жители, желающие газифицировать свои домовладения, могут подать заявку о заключении договора о подключении к сетям газораспределения через АО «Газпром газораспределение Дальний Восток», на портале «Госуслуги» или лично в любом офисе МФЦ. Также можно проверить, входит ли населенный пункт в программу социальной газификации, на интернет-портале единого оператора газификации.