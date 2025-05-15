В Хабаровском крае продолжают газифицировать частные дома

Жители, желающие газифицировать свои домовладения, могут подать заявку о заключении договора о подключении к сетям газораспределения через АО «Газпром газораспределение Дальний Восток», на портале «Госуслуги» или лично в любом офисе МФЦ. Также можно проверить, входит ли населенный пункт в программу социальной газификации, на интернет-портале единого оператора газификации.