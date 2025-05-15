В омском парке запретили проводить мероприятия

Омичей также предупредили, что птенцов, которые учатся летать, не следует трогать или брать на руки. Если птенец-слёток находится на дороге, на открытом пространстве, где ему может угрожать опасность, рекомендуется аккуратно перенести его в сторону и при этом не удаляться от места находки более чем на 10−15 метров. Это поможет родителям пернатого отыскать малыша.