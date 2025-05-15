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В омском парке запретили проводить мероприятия

Запрет будет действовать два месяца.

В природном парке «Птичья гавань» на два месяца, с 15 мая по 15 июля 2025 года, установили запрет на проведение мероприятий. Как сообщили в администрации парка, это связано с гнездово-выводковым периодом. Проведение мероприятий в этот период запрещается.

«Рекомендуется соблюдение тишины и соблюдение правил посещения природного парка. Такие меры необходимы, чтобы птицы могли спокойно вывести и вырастить потомство, сохранив биоразнообразие нашего региона», — указано в сообщении.

Омичей также предупредили, что птенцов, которые учатся летать, не следует трогать или брать на руки. Если птенец-слёток находится на дороге, на открытом пространстве, где ему может угрожать опасность, рекомендуется аккуратно перенести его в сторону и при этом не удаляться от места находки более чем на 10−15 метров. Это поможет родителям пернатого отыскать малыша.