Хабаровск представил культурную программу Российско-Китайского форума

С 17 по 20 мая Хабаровск превратится в площадку для масштабного культурного обмена в рамках Российско-Китайского форума. Жителей и гостей города ждет концерт, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. На сцене выступят лучшие творческие коллективы Хабаровского края и приглашенные гости из КНР. Также развернется ярмарка изделий декоративно-прикладного творчества. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.