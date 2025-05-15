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Хабаровск представил культурную программу Российско-Китайского форума

Он пройдет с 17 по 20 мая.

Источник: Комсомольская правда

С 17 по 20 мая Хабаровск превратится в площадку для масштабного культурного обмена в рамках Российско-Китайского форума. Жителей и гостей города ждет концерт, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. На сцене выступят лучшие творческие коллективы Хабаровского края и приглашенные гости из КНР. Также развернется ярмарка изделий декоративно-прикладного творчества. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

С 17 по 20 мая состоится фестиваль-ярмарка «АмурФест. Весна» (0+) с концертом к 80-летию Победы, 19 мая в 18:00 пройдет выступление пекинской цирковой группы «Уцяо» на Комсомольской площади.

Также запланированы гала-концерты с участием российских и китайских коллективов, выставка о культуре Востока и фестиваль «Два берега — один Амур» с кулинарной площадкой шеф-поваров двух стран, кинотеатром под открытым небом и праздничным гала-концертом.