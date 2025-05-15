В Иркутске открыли Парту Героя в честь погибшего офицера Никиты Зоркальцева

— Мы все должны знать своих героев, гордиться их мужеством и никогда не забывать об их подвигах. Они жертвуют собой, чтобы мы могли жить в сильной и независимой стране. Именно на таких примерах нужно формировать у детей уважительное отношение к истории нашей Родины, — отметил командир авиационной эскадрильи Росгвардии подполковник Роберт Анваров.