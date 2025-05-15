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В Иркутске открыли Парту Героя в честь погибшего офицера Никиты Зоркальцева

Торжественная церемония открытия состоялась в школе № 66.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Торжественная церемония открытия мемориальной парты состоялась в школе № 66 Иркутска. Как сообщили в пресс-службе Росгвардии Иркутской области, Парта Героя посвящена выпускнику учебного заведения, гвардии капитану Никите Зоркальцеву, погибшему 2 февраля 2025 года при выполнении боевой задачи в зоне СВО.

— Мы все должны знать своих героев, гордиться их мужеством и никогда не забывать об их подвигах. Они жертвуют собой, чтобы мы могли жить в сильной и независимой стране. Именно на таких примерах нужно формировать у детей уважительное отношение к истории нашей Родины, — отметил командир авиационной эскадрильи Росгвардии подполковник Роберт Анваров.

Никита Зоркальцев окончил эту школу с золотой медалью, затем с отличием завершил обучение в Новосибирском высшем военном командном училище по специальности «военная разведка». За мужество и героизм, проявленные при освобождении городов ЛНР и ДНР, офицер был удостоен Ордена Мужества, Медали Суворова и других боевых наград.

На памятном мероприятии присутствовали родители и вдова героя, военнослужащие авиационной эскадрильи Росгвардии, педагоги и учащиеся школы. Теперь лучшие ученики школы, демонстрирующие успехи в учебе и активную гражданскую позицию, получат право сидеть за этой памятной партой. Церемония завершилась минутой молчания и возложением цветов к мемориальной доске.