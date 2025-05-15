Насильственную террористическую акцию предотвратили в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону во время профилактики среди подростков раскрыли работу по подготовке насильственной акции. В ходе обыска обнаружили компоненты для изготовления взрывных устройств, сообщает пресс-служба ФСБ России.
Также насильственные действия планировали молодые люди в Кемерово и Йошкар-Оле, а в Москве и Тюмени готовились вооруженные нападения на образовательные учреждения. Всего задержали шесть человек.
— По адресам их проживания изъяли компоненты СВУ, зажигательных устройств, холодное оружие, планы вооруженных нападений, символику и материалы неонацистских и террористических организаций, — говорится на сайте ФСБ.
Также в регионах выявили и запретили деятельность 57 администраторов каналов в соцсетях, распространявших запрещенную идеологию. Кроме этого, были найдены переписки украинских кураторов с молодежью. В отношении 305 несовершеннолетних, попавших под воздействие, приняли профилактические меры.
Предупредительно-профилактическую проверку провели в 81 регионе страны. В этой работе участвовали представители ФСБ, МВД, СК и Федеральной службой войск национальной гвардии России. Сейчас принимаются процессуальные решения.
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