В Омске простились с выдающимся ученым-математиком Владимиром Ремесленниковым

Владимир Никанорович посвятил свою жизнь развитию математики. Его труды в области комбинаторных и вычислительных методов алгебры и логики принесли мировую известность и оказали огромное влияние на современную науку. Помимо блестящей научной карьеры, Владимир Никанорович был талантливым педагогом. В стенах Омского государственного университета им. Ф. М. Достоевского он воспитал не одно поколение талантливых математиков, многие из которых сегодня продолжают его дело.