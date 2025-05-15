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В Омске простились с выдающимся ученым-математиком Владимиром Ремесленниковым

Траурная церемония прошла сегодня в ритуальном зале Старо-Северного кладбища.

Источник: Комсомольская правда

13 мая 2025 года на 87-м году жизни скончался выдающийся математик, заслуженный деятель науки РФ, лауреат премии имени И. М. Виноградова, доктор физико-математических наук Владимир Ремесленников. Он был главным научным сотрудником Омского филиала Института математики СО РАН и человеком, чье имя навсегда вошло в историю российской науки.

Владимир Никанорович посвятил свою жизнь развитию математики. Его труды в области комбинаторных и вычислительных методов алгебры и логики принесли мировую известность и оказали огромное влияние на современную науку. Помимо блестящей научной карьеры, Владимир Никанорович был талантливым педагогом. В стенах Омского государственного университета им. Ф. М. Достоевского он воспитал не одно поколение талантливых математиков, многие из которых сегодня продолжают его дело.

Прощание с Владимиром Ремесленниковым прошло сегодня в ритуальном зале Старо-Северного кладбища.

Редакция «КП Омск» выражает глубокие соболезнования родным, коллегам и близким Владимира Никаноровича.