Собянин: 20 проектов Москвы отметили на премии «Умный город»

Среди таких проектов — киноплатформа «Москино», «Московская электронная школа» (МЭШ), а также платформа для обучения ИИ-моделей «Искусственный интеллект», пишет сайт «Москва 24» со ссылкой на Telegram-канал главы города.
Наград также удостоились система «Мосбилет», мобильное приложение «ЕМИАС. ИНФО» и информационная система «Центр управления комплекса городского хозяйства».
«Поздравляю с этой значимой победой всех, кто занимается разработкой и внедрением цифровых проектов. Москва, несомненно, умный город!» — отметил Собянин.
Всего на конкурс было подано более 500 заявок из 57 субъектов России.
Ранее НСН сообщала, что Москва представила лучшие цифровые сервисы и стратегию устойчивого развития на международной конференции GITEX Asia Singapore 2025 в Сингапуре.