В Омской области стартовал ремонт участка трассы Омск — Русская Поляна

В Омской области началось обновление двухкилометрового участка трассы Омск — Русская Поляна (142 — 144 км) в Русско-Полянском районе. Ремонтные работы проводятся в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщил губернатор Виталий Хоценко в своем телеграм-канале.
«Начинаем обновление участка дороги Омск — Русская Поляна. Ремонт трассы ведется в рамках президентского национального проекта “Инфраструктура для жизни”, — подчеркнул глава региона.
В настоящее время дорожники ведут подготовительные работы вблизи деревни Пограничное, включающие механизированную срезку кустарников и мелколесья в полосе отвода дороги. В ближайшее время планируется фрезерование старого асфальтобетонного покрытия, укрепление основания методом холодного ресайклинга, а также укладка нового двухслойного асфальтобетонного покрытия. По завершении работ будет нанесена разметка и установлены дорожные знаки.
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