В Омской области стартовал ремонт участка трассы Омск — Русская Поляна

В настоящее время дорожники ведут подготовительные работы вблизи деревни Пограничное, включающие механизированную срезку кустарников и мелколесья в полосе отвода дороги. В ближайшее время планируется фрезерование старого асфальтобетонного покрытия, укрепление основания методом холодного ресайклинга, а также укладка нового двухслойного асфальтобетонного покрытия. По завершении работ будет нанесена разметка и установлены дорожные знаки.