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Калининградцы пожаловались на орущих на детей кондукторов

Жители Калининграда пожаловались, что кондукторы кричат на детей, а в некоторых случаях могут даже высадить из автобуса.

Источник: Freepik

С таким отношением столкнулись дети, у которых с собой не было справки из школы.

На странице губернатора Калининградской области Алексея Беспрозванных представители администрации города ответили, что все перевозчики предупреждены о недопустимости высадки детей. Также власти рассказали, что школьники обязаны предъявить справку по требованию кондуктора — льготный проезд компенсируют из бюджета ровно по числу учащихся.

В случае некорректной работы кондукторов горожан призвали звонить в Центр организации движения и пассажирских перевозок по многоканальному телефону: (8 40−12) 33−88−68. Также можно сообщить о нарушениях по QR-коду, размещенному в транспорте.

Ранее «МК в Калининграде» сообщал, что в Калининграде местные жители жалуются на трамваи, «сбившиеся в стадо». Около остановки во время обеда стоят не менее трех транспортных средств.