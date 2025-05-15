Калининградцы пожаловались на орущих на детей кондукторов

С таким отношением столкнулись дети, у которых с собой не было справки из школы.
На странице губернатора Калининградской области Алексея Беспрозванных представители администрации города ответили, что все перевозчики предупреждены о недопустимости высадки детей. Также власти рассказали, что школьники обязаны предъявить справку по требованию кондуктора — льготный проезд компенсируют из бюджета ровно по числу учащихся.
В случае некорректной работы кондукторов горожан призвали звонить в Центр организации движения и пассажирских перевозок по многоканальному телефону: (8 40−12) 33−88−68. Также можно сообщить о нарушениях по QR-коду, размещенному в транспорте.
Ранее «МК в Калининграде» сообщал, что в Калининграде местные жители жалуются на трамваи, «сбившиеся в стадо». Около остановки во время обеда стоят не менее трех транспортных средств.