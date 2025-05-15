На станцию метро «Таганская» в Москве вернули горельеф со Сталиным

Оригинальный горельеф до 1966 года был установлен на станции «Таганская» на кольцевой линии метро. Он был утрачен при строительстве пересадки на Таганско-Краснопресненскую ветку. В метрополитене обещали, что воссоздадут композицию по архивным фото и документам. Исследователь советской архитектуры Александр Зиновьев заявил, что в восстановленном варианте не соблюдены материал и цвет панно, а также «не постарались сделать детали орнамента по периметру».