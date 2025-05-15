Тру-крайм по-самарски: жестокое братоубийство в Поволжье в XIX веке

И вообще доводы защитника и прокурора как pro, так и contra, страдали гипотетичностью. Казалось, что отсутствие положительных доказательств виновности подсудимого должно было дать в руки защиты богатый материал в пользу обвиняемого, но защитник г. Трахтенберг, положительно не сумел воспользоваться этим материалом. В своей речи, цветистой, но бездоказательной, он главным образом призывал к чувству, а не к уму присяжных. «Если вы оправдаете подсудимого», сказал он с деланной ​сентиментальностью​, «я выйду из суда с обласканным сердцем, с сознанием человека свято исполнившего свой долг, если обвините, тогда я буду убит тем знанием, что напрасно взял на себя непосильную задачу и что другой защитник, более красноречивый, ​сумел​ бы убедить вас в том, в чем я не сумел». В заключение своей речи г. Трахтенберг почему-то счел нужным довести до сведения присяжных заседателей, что он, г. Трахтенберг, фаталист и что если-бы они, оправдав Никифора ​Спирина​, оправдали-бы братоубийцу, то и тогда не сделали-бы никакой ошибки, так-как оправданный убийца должен понести во сто раз ​горшее​ возмездие (т. -е. от своей совести)".