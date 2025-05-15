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Тру-крайм по-самарски: жестокое братоубийство в Поволжье в XIX веке

В Самарской губернии царских времен случалось всякое — и дерзкие кражи, и разбои, и убийства.

В Самарской губернии царских времен случалось всякое — и дерзкие кражи, и разбои, и убийства.

Сегодня хотим показать вам статью о братоубийстве из газеты «Волжскiй вѣстникъ» за 1886 год.

Как и в предыдущих таких материалах, мы сохранили дореволюционную орфографию, действовавшую с петровских времен до ее реформы в 1918 году.

Случай поражает своей жестокостью и хладнокровной ложью жене убитого и дает представление о нашей судебной системе полтора века назад.

"Братоубийство.

23 июня, в уголовном отделении самарского окружного суда, с участием присяжных заседателей, под председательством товарища председателя г. Смирнитского, слушалось крайне загадочное дело о братоубийстве. Обвинялся крестьянин ​Симбирской​ губернии и уезда, ​Подкуровской​ волости, деревни ​Ясашной​-​Ташлы​, Никифор ​Никонов​ ​Спирин​. Обвинение поддерживал товарищ прокурора г. ​Сосновский​, защищал подсудимого присяжный поверенный Трахтенберг.

Дело это было направлено прокурором самарского окружного суда к прекращению, но окружный суд ​не согласился​ с этим заключением. Казанская судебная палата куда оно потом поступило, также нашла возможным прекратить его. Поэтому нет ничего удивительного, что исходом судебного заседания 23 ​июня​ интересовалась не только публика, но и еще более весь состав окружного суда. На суде, в качестве публики присутствовали: товарищ прокурора г. ​Шнейдер​, прокурор ​Смирнов​ и даже сам председатель думы г. ​Анненков​.

Обстоятельства дела заключаются в следующем:

17 сентября 1884 года, в двух верстах от селения Орловского, Николаевского уезда, в 60 саженях от дороги, ​поселянкой​ ​Альбер​ и ее мужем, копавшими на поле картофель, найден был труп неизвестного человека мужского пола, с явными признаками насильственной смерти. Труп тот, между прочим, был одет в двух портах, из которых ​верхние​ были спущены до колен, а в нижних выворочены карманы. В 20 шагах от трупа — следы запекшейся крови, неподалеку — веревка и картуз и следы от маховых пил. Все это обнаружили пришедшие, поселянка ​Альбер​ и сельский староста ​Шеффер​.

Вскрытием трупа обнаружены травмы, нанесенные тупым орудием; все раны прониклись до мозга, кости раздроблены; в мозгу обнаружено сильное кровоизлияние По заключению производившего вскрытие, смерть произошла от сотрясения мозга, ​причиненного​ ударами. Далее часть страницы вырвана. Из контекста следует, что братья Семен и Никифор ​Спирины​ отправились вместе на работы, но вернулся один Никифор. Утром Никифор должен был возвратиться с Семеном, но возвратился один. Жена его Прасковья со дня на день ожидавшая возвращения мужа, который в последнем письме писал ей, что он приедет домой к ​Сергиеву​ дню (25 сентября), удивилась и даже испугалась, услыхав, что деверь её возвратился один.

Она пошла к нему на дом и стала ​расспрашивать​ о муже. Никифор ​успокоивает​ невестку, говоря, что Семен остался в ​Баронске​ (сейчас г. Маркс — прим. ред.), нанявшись там у немцев шить на машине за 15 ₽ в месяц, и при этом как-бы подготавливая почву, заметил, что Семена он оставил больным. Случайно, во время разговора, Прасковья увидала у Никифора кисет своего мужа, шитый ею самою. Это возбудило в ней сомнение в правдивости слов деверя.

Из дальнейших разговоров с деверем она окончательно убедилась в том, что с мужем её произошло что-то неладное и что деверь умышленно скрывает истину. Так, на соболезнования Прасковьи о том, что срок взятому её мужем паспорту уже истек и что нужно-бы как-нибудь послать ему новый паспорт, Никифор стал заверять ее, что у немцев начальства никакого нет и паспортов никто не спрашивает и затем нарисовал ей такую мрачную картину общественных порядков в немецких колониях, что будто-бы там и старый и малый вооружены пистолетами, так-как на улице, среди белого дня там безнаказанно и бьют и убивают.

А в доказательство справедливости своих слов Никифор показал ей привезенный им с места работы револьвер, добавив, что такой-же «пистолет» остался и у Семена. Недоверию Прасковьи словам Никифора ​Спирина​ способствовало также и то обстоятельство, что братья жили между собою не в ладах, ​вследсвтие​ чего незадолго перед уходом на заработки Семен с женой ушел от брата к тестю и требовал дележа имущества.

Прасковья ​Спирина​ о своем подозрении заявила сначала старшине, а потом — уездному исправнику. Результатом всего этого было то, что труп неизвестного человека оказался мужем Прасковьи — Семеном ​Спириным​. Подсудимый вел себя на суде чрезвычайно странно: он или упорно молчал на приглашение председательствующего разъяснить дело, или голословно утверждал по адресу свидетелей: «врут все они, ваше благородие»!

Главнейшее разноречие между прокурорскою властью и защитой вызвал вопрос — когда именно совершено преступление. Прокурор утверждал, что убийство совершено 13 сентября, а затем в этот-же день убийца отправился в ​Баронск​ и оттуда через Сызрань, Троицкое и ​Теренгу​ возвратился домой 17 сентября. Защитник, напротив, опираясь на то, что труп Семена ​Спирина​ найден 18 числа, что по заключению врача, производившего ​вскрытие​, труп этот в то время был совершенно свежий и что, наконец, по сравнению приглашенного на суд врача-эксперта г. ​Крылова​, в состоянии полной свежести он мог пролежать не более суток, утверждал, что убийство совершено 17 числа, когда подсудимый был уже дома. Далее, вызвало разноречие показание Прасковьи ​Спириной​.

Прокурор указывал, что ​сказы​ Никифора ​Спирина​ об отсутствии у немцев начальства и порядков не имели другой цели, кроме той, чтобы заранее подготовить Прасковью ​Спирину​ к ​известию​ о гибели её мужа, а отсоветывание посылать ему паспорт — оттянуть срок заявления ​Спириной​ о муже полиции. По мнению-же защитника, — это объяснение не правдоподобно. «Если-бы речь шла об Австралии, и ​Сандвичевых​ островах» — заметил он: "тогда эти сказки в устах Никифора ​Спирина​, как преступника, имели бы смысл, а ​немецкие​ колонии Николаевского уезда — стране общеизвестны. Не первый уже год муж Прасковьи с Никифором ходил туда на работу. Прасковья, конечно, имела полную возможность узнать от мужа об этих работах все, ее интересовавшее. З.

атем из свидетельских показаний выяснилось, что Никифор ​Спирин​ после прихода домой с работ по показанию одного свидетеля — через полтора месяца стал распродавать скот, то и это обстоятельство истолковано сторонами не одинаково. По мнению г. прокурора — это было истолковано в тех видах, чтобы лишить Прасковью фактической возможности получить что-либо из наиболее ценного при разделе имущества, по мнению-же защиты, конечно, обстоятельство это указывает лишь на то, что Никифор принес с собой с работ мало денег и что уплаты числившихся на нем долгов он был вынужден распродать самое необходимое в хозяйстве — скот.

И вообще доводы защитника и прокурора как pro, так и contra, страдали гипотетичностью. Казалось, что отсутствие положительных доказательств виновности подсудимого должно было дать в руки защиты богатый материал в пользу обвиняемого, но защитник г. Трахтенберг, положительно не сумел воспользоваться этим материалом. В своей речи, цветистой, но бездоказательной, он главным образом призывал к чувству, а не к уму присяжных. «Если вы оправдаете подсудимого», сказал он с деланной ​сентиментальностью​, «я выйду из суда с обласканным сердцем, с сознанием человека свято исполнившего свой долг, если обвините, тогда я буду убит тем знанием, что напрасно взял на себя непосильную задачу и что другой защитник, более красноречивый, ​сумел​ бы убедить вас в том, в чем я не сумел». В заключение своей речи г. Трахтенберг почему-то счел нужным довести до сведения присяжных заседателей, что он, г. Трахтенберг, фаталист и что если-бы они, оправдав Никифора ​Спирина​, оправдали-бы братоубийцу, то и тогда не сделали-бы никакой ошибки, так-как оправданный убийца должен понести во сто раз ​горшее​ возмездие (т. -е. от своей совести)".

Присяжные заседатели после продолжительного совещания вынесли вердикт: «Да, виновен, но по обстоятельствам дела заслуживает снисхождения». Суд постановил: лишив Никифора ​Спирина​ всех прав, сослать его в каторжные работы на 12 лет, судебные издержки взыскать с него, а в случае его несостоятельности, принять на счет казны".

Как мы видим, Никифор отделался весьма легким для тех времен приговором. Следите за нашими новостями — мы поведаем еще много необычных историй из архивов губернских газет, журналов и документов.

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