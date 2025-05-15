Танкер Jaguar стал на рейд в Приморске после попытки захвата Эстонией

К судну отправились водолазы для обследования подводного борта. Процедура осмотра займет около шести часов, уточняют «Известия». После завершения полного обследования танкера комиссия пограничной службы позволит экипажу сойти на берег. На борту судна находится 21 человек, это граждане России, Индии и Мьянмы. Капитан — гражданин Индии.
Во время прохода по Финскому заливу 14 мая танкер Jaguar попытались принудительно вывести из нейтральных вод и арестовать эстонские военные. Судну угрожали тараном, на него дважды пытались высадить десант с вертолета. В операции участвовали катер, корабль, вертолет и самолет Эстонии, а также самолеты Польши.
Моряки Jaguar сняли происходившее на видео: на кадрах видно, как к судну подлетают вертолеты, а позже подходит военный катер. Россия подняла в воздух свой истребитель Су-35, он не позволил захватить танкер.