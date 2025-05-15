Танкер Jaguar стал на рейд в Приморске после попытки захвата Эстонией

Во время прохода по Финскому заливу 14 мая танкер Jaguar попытались принудительно вывести из нейтральных вод и арестовать эстонские военные. Судну угрожали тараном, на него дважды пытались высадить десант с вертолета. В операции участвовали катер, корабль, вертолет и самолет Эстонии, а также самолеты Польши.