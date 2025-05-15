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Омский фестиваль «Та самая молодёжная…» переезжает в сквер им. А. Т. Алтунина

Уже сегодня, 15 мая, посетителей ждут музыка, танцы и подарки.

Источник: Om1 Омск

Из-за большого количества гостей фестиваль «Та самая молодёжная…», который проходил на площадке у скейт-парка на улице Бударина, сменит локацию. Теперь мероприятие состоится в сквере им. А. Т. Алтунина.

Уже сегодня, 15 мая, в 19:00 всех посетителей ждут музыка, танцы, подарки и отличное настроение. Об этом мэр Сергей Шелест сообщил в своём телеграм-канале.

Также напоминаем, что с 16 мая каждую пятницу с 20:00 до 20:00 воскресенья участок от площади Победы до улицы Партизанской будет закрыт для автомобилей и передан пешеходам. Здесь появятся творческие и интерактивные площадки для жителей и гостей города.