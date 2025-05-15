Омский фестиваль «Та самая молодёжная…» переезжает в сквер им. А. Т. Алтунина

Также напоминаем, что с 16 мая каждую пятницу с 20:00 до 20:00 воскресенья участок от площади Победы до улицы Партизанской будет закрыт для автомобилей и передан пешеходам. Здесь появятся творческие и интерактивные площадки для жителей и гостей города.